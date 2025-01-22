Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Ramazan ayı öncesinde alınacak tedbirleri belirlemek üzere toplandı. Bakanlıklar ve sektör temsilcilerinin yer aldığı toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile birlikte perakende, yumurta, kırmızı et, süt, un ve bakliyat sektörlerinin üst düzey temsilcileri de yer aldı. Toplantıda, Ramazan ayında gıda sektöründeki arz güvenliği ve fiyat istikrarı üzerine görüşmeler yapıldı.

Gıda Komitesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşların temel gıda maddelerine kolay erişimini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Hükümet, gıda sektöründe arz güvenliğini sağlamak için tüm ilgili bakanlıklarla iş birliği içinde, fiyatların kontrol altında tutulması için gerekli önlemleri alacağını açıkladı. Bu kapsamda, gıda enflasyonuyla mücadele ve adil ticaretin sağlanması için ticaretin her alanında şeffaflık ilkesine bağlı kalınacağı vurgulandı.

Sadece Ramazan'da değil yıl boyunca enflasyonla mücadele

Toplantıda, yıl boyunca enflasyonla mücadelede hükümetin kararlılığının sürdürüleceği belirtildi. Ticaret, Hazine ve Maliye ile Tarım ve Orman bakanlıklarının, gıda piyasalarında fiyat istikrarını sağlamak için adımlarını hızla atacağı ifade edildi. Kamuoyuna yapılan açıklamalarda, gıda fiyatlarının yüksek enflasyona karşı kontrol altına alınacağı ve gerekirse ilave tedbirlerin uygulanacağı vurgulandı.

Ramazan’da sofralar güvende olacak

Toplantıda, Ramazan boyunca gıda arzının kesintiye uğramaması ve temel gıda ürünlerine erişimin güvence altına alınması için gıda komitesinin hazırladığı yol haritası detaylandırıldı. Gıda Komitesi, vatandaşların sofralarının Ramazan boyunca güvende olacağına dair taahhütte bulunarak, çeşitli sektör temsilcilerine piyasa denetimlerini sıkılaştırma ve gereksiz spekülasyonları engelleme çağrısında bulundu.

Ramazan ayında gıda fiyatlarının yükselmesiyle ilgili olası sıkıntıları önlemek amacıyla, Hükümet tüm tedbirleri almak için hazırlıklarını tamamladı. Bakanlıklar, gıda sektöründeki temel ihtiyaç maddelerinde yaşanabilecek fiyat artışlarını engellemek için gerekli düzenlemeleri hayata geçirecek.