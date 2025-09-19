Hükümet, dar gelirli vatandaşların ekonomik sorunlarını gidermek için kapsamlı bir araştırma yürüttü. Geliri 30 bin ila 50 bin lira arasında olan vatandaşların harcama kalemlerini inceleyen çalışmada, en büyük yükün gıda, kira ve ulaşım giderlerinden kaynaklandığı belirlendi. Yıl sonuna kadar açıklanacak olan dar gelirlilere konut projesi kira sorununa çözüm getirecek, gıda ve ulaşım alanında da yeni adımlar atılacak.

Vatandaşın en büyük gideri: gıda, kira ve ulaşım

Yapılan saha çalışmasında dar gelirli ailelerin özellikle gıda, kira ve ulaşım masrafları nedeniyle bütçelerinde ciddi açıklar yaşadığı tespit edildi. Ayrıca, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta zorlanan ebeveynlerin, bir sonraki ayın maaşından harcama yaptığı belirlendi.

Gıda için Hal Yasası gündemde

Parti kaynakları, gıda krizinin çözümü için uzun süredir tartışılan Hal Yasası’nın bir an önce çıkarılmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti. İklim değişikliği nedeniyle artan zirai riskler sebebiyle, meyve ve sebze tedarikinde yaşanabilecek sıkıntılara karşı kanunun yeni yasama döneminde Meclis’in ilk gündem maddelerinden biri olacağı kaydedildi.

Dar gelirliye konut projesi

Kira yükünü hafifletmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir konut projesi hazırlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ve yıl sonunda açıklanacak projenin, dar gelirli vatandaşların barınma sorununa kalıcı bir çözüm getirmesi bekleniyor.

Ulaşımda destek projeleri masada

Gıda ve kira dışında ulaşımda da dar gelirli vatandaşların desteklenmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak bütçe problemi nedeniyle projelerin hayata geçmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayı gerekiyor.