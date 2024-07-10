İSTANBUL (AA) - Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City sezon öncesi "Summer Tour 2024" hazırlık kampı ve dostluk maçları için İstanbul'a geldi.

Seyahat sponsoru Corendon Airlines'ın Hull City için özel tasarladığı kaplan giydirmeli uçak ile saat 16.20'de İstanbul Havalimanı'na inen ve pasaport işlemlerini yapan sporcular ve teknik heyet, kamp yapacakları tesise gitti.

Hull City, Summer Tour 2024 etkinliği kapsamında 10-20 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp yapacak.



Summer Tour 2024 kapsamında 13 Temmuz Cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaşacak Hull City, 18 Temmuz Perşembe günü ise Fenerbahçe ile dostluk maçı oynayacak.

Kulüp başkanı Acun Ilıcalı, vekili Tan Kesler, teknik direktör Tim Walter ve futbolcular, TFF'nin Riva'daki tesislerinde 17 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'de düzenlenecek basın toplantısında Hull City’nin hedefleri ve planlamaları hakkında açıklamalarda bulunacak.





- Hull City taraftarı da gelecek



İstanbul'daki kamp süresince Hull City'nin 50 taraftarı da takımlarını yalnız bırakmayacak.



Takımın sahibi Acun Ilıcalı, her kamp döneminde olduğu gibi bu sene de İngiliz taraftarları Türkiye'de ağırlayacak.





