Championship ekibi Hull City, devre arası transfer dönemi için kaleci takviyesi planlarını hızlandırdı. Kadrosunda Türk futbolcular Abdülkadir Ömür ve Doğukan Sinik’i bulunduran Hull City, bir başka Türk oyuncu Altay Bayındır için harekete geçti.

Acun Ilıcalı devrede

Halk TV’nin haberine göre, Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Manchester United’da forma şansı bulamayan milli kaleci Altay Bayındır’ı kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Kiralık transfer planlanıyor

Manchester United’ın gözden çıkardığı ve kaleci transferi için arayışta olduğu belirtilen Altay Bayındır’ın, bonservisiyle değil, kiralık olarak Hull City’ye transfer edilmesi planlanıyor. İngiliz ekibi, 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan ve güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Altay’ı sezon sonuna kadar kiralayarak kalesini güçlendirmek istiyor.

Kale Altay ile sağlama alınacak

Championship’te 22 hafta sonunda topladığı 19 puanla 21. sırada yer alan Hull City, ligin en çok gol yiyen takımları arasında bulunuyor. Takımın düşme hattından kurtulması için Altay Bayındır transferinin kritik bir hamle olduğu değerlendiriliyor.

Son performansı eleştirilmişti

Altay Bayındır, Manchester United formasıyla bu sezon sadece 3 EFL Cup maçında forma şansı buldu. Tottenham ile oynanan çeyrek final maçında Heung-min Son’un köşe vuruşundan attığı golü engelleyememesi, performansı hakkında soru işaretleri yaratmıştı.

Hull City’nin Türk yıldızları

Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City, Türk futbolculara yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Kadrosunda Abdülkadir Ömür ve Doğukan Sinik’i barındıran İngiliz ekibinin Altay Bayındır hamlesi, takımın savunma hattını güçlendirme planlarının bir parçası olarak görülüyor.