Önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, 64. Geleneksel Kurtdereli Güreşleri’nin final müsabakalarını izlemek üzere Balıkesir’in Kurtdereli köyüne geldi. Akar, müsabakaların ardından başpehlivan Enes Doğan ve diğer sporculara ödüllerini takdim etti.

Balıkesir’de güreş heyecanı

Balıkesir’in Şamlı mahallesinde AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ve Milletvekili Mustafa Canbey tarafından karşılanan Hulusi Akar, kısa bir kahvehane ziyaretinin ardından Kurtdereli köyünde düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri’ne katıldı. Türk güreş tarihinin efsanevi isimlerinden Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına düzenlenen bu etkinlik, güreşseverlerin büyük ilgisini topladı.

Tribünlerde yoğun ilgi

Final müsabakalarının son gününde, Hulusi Akar’a Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka ve Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel eşlik etti. Sahayı dolaşarak güreşçilere başarılar dileyen Akar, seyircilerin alkışları eşliğinde tribündeki yerini aldı.

Başpehlivan Enes Doğan’a ödül verildi

Günün sonunda, başpehlivanlık unvanını kazanan Enes Doğan ve diğer dereceye giren güreşçilere ödülleri takdim edildi. Hulusi Akar, güreşçilere madalya ve kupalarını verirken, il protokolü ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Akar, yaptığı kısa konuşmada, ata sporu güreşe olan ilginin her geçen yıl artmasının sevindirici olduğunu vurguladı.