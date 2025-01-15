Dizi sektöründeki "tekelleşme" iddialarının gölgesinde ünlü sanatçı Hülya Avşar'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Avşar, sektörde yaşanan olayların gereksiz yere abartıldığını savundu ve güçlü ile zayıf arasındaki rekabeti vurguladı.

"Güçlü olan güçsüz olanları yiyecek!"

Avşar, “Bana göre çok büyütüyorlar olayları… Güçlü olan güçsüz olanları yiyecek! Canı yananların çok fazla kendilerini ortaya atmalarından dolayı bu iş bu kadar büyüdü” diyerek, sektörün doğal rekabetine dikkat çekti. Bu açıklamaların ardından dizi sektöründeki "tekelleşme" iddialarının merkezi haline gelen ID İletişim ajansının sahibi Ayşe Barım hakkında ciddi suçlamalar gündeme gelmişti. Barım’a, sektördeki gücünü kullanarak kendisine biat etmeyen oyuncuları dışladığı ve sadece kendi oyuncularının önünü açtığı yönünde iddialar yöneltilmişti. Ancak Barım ve ajansı, bu suçlamaları yalanladı ve sektördeki rekabetin doğal bir sonuç olduğunu ifade etti.

Serenay Sarıkaya da, kendisi hakkında çıkan “reklam aşkı” iddialarına sessiz kalmadı. Sarıkaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “O kadar tuhaf ve akıl almaz şeyler ki söylenecek hiçbir şey yok buna. Zaten ID İletişim olarak da ben kişisel olarak da mahkemeye taşıdık süreci” şeklinde konuşarak yasal yollara başvurduğunu belirtti.