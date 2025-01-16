Geçtiğimiz akşam, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun 26. doğum günü için Tarabya'daki bir mekanda düzenlenen kutlamaya katılan ünlü sanatçı Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu hakkında sorulan bir soru karşısında sinirlerine hakim olamadı.

"Manyak mısın oğlum?"

1997 yılında evlendiği ve 2005'te boşandığı Kaya Çilingiroğlu'nun yeni ilişkisi hakkında "Haberim var, mutluluklar diliyorum" diyerek duyduğu memnuniyeti belirten Avşar, "Sevgilisiyle tanışır mısınız?" sorusuna sert bir şekilde cevap verdi: "Ben ne tanışayım oğlum, manyak mısın? Her şeyin bir haddi var. Bir yere kadar!"

Düğün konusunda yöneltilen soruya da aynı sertlikle karşılık veren Avşar, "Evlense düğününe gider misiniz?" sorusuna "Düğün olursa gitmem, kıskançlık değil ama her şeyin bir sınırı var. Mutluluklar diliyorum" diyerek, kişisel sınırlarının net olduğunu ifade etti.

"Mutlu aile tablosu"

Kutlamaya, Kaya Çilingiroğlu'nun annesi Gülseren Çilingiroğlu ve Hülya Avşar’ın kardeşi Helin Avşar da katıldı. Avşar, "Bu mutlu aile tablosunu siz görmeseniz de biz sürekli yaşıyoruz" diyerek, basın mensuplarına aile ilişkilerinin nasıl işlediğine dair önemli bir mesaj verdi.