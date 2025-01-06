2025 yılı için hurda araç teşviki ve ÖTV indirimi ile ilgili uzun süredir konuşulan yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmuştu. MHP milletvekillerinin öncülüğünde gündeme gelen bu düzenleme, 25 yaş ve üzeri araçların trafikten çekilerek geri dönüşüme kazandırılmasını ve yerli üretim, çevre dostu araçların teşvik edilmesini amaçlıyor. Yeni teklif, 2000 model ve daha eski araç sahiplerine önemli bir fırsat sunarken, ÖTV muafiyetiyle birlikte yaklaşık 3 milyon aracı kapsayan bir dönüşüm süreci öngörülüyor. Ancak, yasa teklifi henüz Meclis'ten geçmediği için, teşviklerin ve indirimlerin ne zaman devreye gireceği belirsizliğini koruyor.

Hurda araç teşviki neyi amaçlıyor?

2025 yılı için hurda araç teşviki ve ÖTV indirimi ile ilgili yasa teklifi, henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçmedi. MHP milletvekillerinin gündeme getirdiği bu düzenleme, 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme kazandırılmasını ve yerli üretim, çevre dostu araçların teşvik edilmesini amaçlıyor.

Yasa teklifine göre, 2000 model ve daha eski araçlar hurdaya çıkarılacak ve yerine alınacak yeni araçlarda ÖTV muafiyeti uygulanacak. Bu teklif, 3 milyonun üzerinde aracı kapsayabilir. Ayrıca, şoför esnafına yönelik özel vergi avantajları da sunulacak.

Hurda teşviki hala teklif aşamasında

Ancak, şu an için yasa teklifi yalnızca Meclis'e sunulmuş durumda ve henüz yürürlüğe girmedi. ÖTV indirimi ve hurda teşvikinin ne zaman açıklanacağı konusunda ise net bir tarih bulunmuyor.