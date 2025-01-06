Hurda araç ötv indirimi şartları

MHP milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 2000 model ve altındaki araçlar için çıkarılması planlanan ÖTV muafiyeti teklifi, birçok vatandaşın gündeminde. Bu düzenleme ile 25 yaş üzeri hurda araçlar için ÖTV indirimi sağlanması öneriliyor. Ancak, yasanın şu anki haliyle çıkması ekonomideki mevcut durum göz önüne alındığında zor görünüyor.

Hukuki süreç ve bekleyiş

Uzmanlara göre, devletin büyük miktarda ÖTV gelirinden vazgeçmesi, şu ekonomik şartlarda pek mümkün değil. Ayrıca, bu konuda henüz somut bir gelişme kaydedilmediği bildiriliyor. Yasa teklifinin onaylanması ve yürürlüğe girmesi zaman alabilir.

Ağır hasarlı araçlara yönelik yeni düzenlemeler

Bir diğer önemli teklif ise, trafik kazası veya doğal afet nedeniyle ağır hasar almış ve kullanılamaz hale gelmiş araçların trafiğe çıkarılmasının yasaklanmasını öneriyor. Bu araçların onarılması durumunda, araç sahiplerine maliyet düşürme desteği sunulması da gündemde. Ancak, onarım sürecinde hayati parçaların teknolojik olarak suiistimal edilmesi durumunun önüne geçilmesi için daha sıkı denetimler getirilmesi isteniyor.