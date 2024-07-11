Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı.ANKARA (İGFA) - Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Türkiye'nin jet motorlu süpersonik ilk uçağı HÜRJET'i göreve hazırlamak için yoğun çalışma yürütüyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in son sürat ilerlediğini belirtti.

HÜRJET'in 79'uncu sortisini başarıyla gerçekleştirdiğini duyuran Demiroğlu, hava aracının 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştığını belirtti.

Demiroğlu, Türk havacılığına güç katmaya devam edeceklerini vurguladı.

https://twitter.com/dr_mdemiroglu/status/1811285560931090891

Tek motorlu ve tandem kokpitli HÜRJET, üstün performans özellikleri ile modern savaş uçağı eğitiminde kritik rol oynamak üzere tasarlandı. HÜRJET, harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi (silahlı ve silahsız) ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek. Yaklaşık 14 metre uzunlukta, 5 metre yükseklikte ve 9,5 metre kanat açıklığındaki HÜRJET, 1,4 mach hıza ulaşabilecek, azami 45 bin feet seviyesinde uçuş gerçekleştirebilecek.