Test uçuşlarına devam eden HÜRJET, başlangıçta GE Aerospace’e ait F404 motorlarını kullanıyordu. Ancak, seri üretim aşamasına geçmeden önce motor konusunda ortaya çıkan soru işaretleri çözüldü. GE Aerospace, TUSAŞ ve TEI ile HÜRJET için kritik bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, GE Aerospace’in F404 motorunun yeni HÜRJET uçak varyantlarına entegrasyonunu değerlendirmek ve işbirliği yapmak üzere TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Bu anlaşma, F404 motorunun Türk Hava Kuvvetleri'nin kalifikasyon sürecindeki HÜRJET eğitim jetine başarılı bir şekilde entegre edilmesini de kapsıyor.

"Başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz”

TUSAŞ CEO'su Dr. Mehmet Demiroğlu, Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET’in önemine vurgu yaptı. Demiroğlu, “Bu uçak, modern aviyonikler ve yüksek performans özelliklerinin yanı sıra tek motorlu, tandem koltuklu bir konfigürasyonda mükemmel performans sunarak modern pilot eğitiminde kritik bir rol oynuyor. Bu Mutabakat Zaptı'nın tüm taraflara başarı getireceğine inanıyoruz” dedi.

Anlaşma kapsamında GE Aerospace, TUSAŞ ve TEI, HÜRJET programının yeni varyantlarının uçuş testleri konusunda işbirliğini sürdürecek. Ayrıca, GE Aerospace'in Savunma ve Sistemler iş kolundaki diğer motor ve sistem ürünlerinin uygulamaları da keşfedilecek. Yeni varyantlar ve potansiyel müşteriler için F404 motorlarının montajı, denetimi ve testleri Türkiye'de gerçekleştirilecek. Bu süreçler, GE Aerospace ve TUSAŞ’ın ortak girişimi TEI tarafından yürütülecek. TEI, HÜRJET'in yanı sıra diğer platformlar için de F404 motorlarına yönelik küresel bakım, onarım ve revizyon hizmetleri sunacak.

HÜRJET'in teknik özellikleri

Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft

Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft

Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2

İtki: 17.600 lb

Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft



Tırmanma Oranı: 39.000 fpm

Menzil: 2222 km / 1200 nm

Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs

Azami Hız: 1,4 Mach

G Limitleri: +8g / -3g

Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft

Hürjet'in öne çıkan yetenekleri