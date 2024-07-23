Test uçuşlarına devam eden HÜRJET, başlangıçta GE Aerospace’e ait F404 motorlarını kullanıyordu. Ancak, seri üretim aşamasına geçmeden önce motor konusunda ortaya çıkan soru işaretleri çözüldü. GE Aerospace, TUSAŞ ve TEI ile HÜRJET için kritik bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, GE Aerospace’in F404 motorunun yeni HÜRJET uçak varyantlarına entegrasyonunu değerlendirmek ve işbirliği yapmak üzere TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Bu anlaşma, F404 motorunun Türk Hava Kuvvetleri'nin kalifikasyon sürecindeki HÜRJET eğitim jetine başarılı bir şekilde entegre edilmesini de kapsıyor.
"Başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz”
TUSAŞ CEO'su Dr. Mehmet Demiroğlu, Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET’in önemine vurgu yaptı. Demiroğlu, “Bu uçak, modern aviyonikler ve yüksek performans özelliklerinin yanı sıra tek motorlu, tandem koltuklu bir konfigürasyonda mükemmel performans sunarak modern pilot eğitiminde kritik bir rol oynuyor. Bu Mutabakat Zaptı'nın tüm taraflara başarı getireceğine inanıyoruz” dedi.
Anlaşma kapsamında GE Aerospace, TUSAŞ ve TEI, HÜRJET programının yeni varyantlarının uçuş testleri konusunda işbirliğini sürdürecek. Ayrıca, GE Aerospace'in Savunma ve Sistemler iş kolundaki diğer motor ve sistem ürünlerinin uygulamaları da keşfedilecek. Yeni varyantlar ve potansiyel müşteriler için F404 motorlarının montajı, denetimi ve testleri Türkiye'de gerçekleştirilecek. Bu süreçler, GE Aerospace ve TUSAŞ’ın ortak girişimi TEI tarafından yürütülecek. TEI, HÜRJET'in yanı sıra diğer platformlar için de F404 motorlarına yönelik küresel bakım, onarım ve revizyon hizmetleri sunacak.
HÜRJET'in teknik özellikleri
- Kanat açıklığı: 9,5 m / 31 ft
- Yükseklik: 5,1 m / 16,7 ft
- Kanat Alanı: 35 m2 / 270 ft2
- İtki: 17.600 lb
- Servis Tavanı: 13.716 m / 45.000 ft
-
- Tırmanma Oranı: 39.000 fpm
- Menzil: 2222 km / 1200 nm
- Yük Kapasitesi: 2721 kg / 6000 lbs
- Azami Hız: 1,4 Mach
- G Limitleri: +8g / -3g
- Uzunluk: 13,6 m / 44,6 ft
Hürjet'in öne çıkan yetenekleri
-
Yüksek AoA kontrolü
- Baş Üstü (Head-up) Göstergesi (HUD)
- Kaska Monteli Gösterge (Koşullu)
- Tam Otorite, Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
- Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü, F-35 ve MMU için Asgari Alışma Zamanı
- Intra & Inter Veri Linki
- Gece Görüşüne Uyumlu (AJT, LIFT)
- Havada Yakıt İkmali (AJT için Kuru, LCA için Sıvı)
- Rahat İdare
- Gömülü Taktik Eğitimi ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
- Otonom Operasyonlar için APU
- Hava-Hava, Hava-Yer Atış Kabiliyeti