Türk Hava Kuvvetleri'nin pilot eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve savunma sanayinin kabiliyetlerini daha da ileriye taşımak amacıyla geliştirilen yeni nesil eğitim uçağı HÜRKUŞ, 20 dakikalık başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. Bu uçuş, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisindeki önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.

Proje, 3 Mayıs 2021'de başladığında TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) tarafından başlatılan HÜRKUŞ’un tasarımı, mühendislik çalışmaları ve yer test faaliyetleri hızla devam etti. Tüm testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından, HÜRKUŞ, Akıncı Üssü’nden havalanarak gökyüzüne yükseldi. 20 dakikalık uçuş sırasında, 6 bin 500 feet irtifaya çıkarken 140 knot hıza ulaşıldı. Bu başarı, Türk havacılık ve savunma sanayii için büyük bir anlam taşıyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, uçuşu izlerken duyduğu gururu dile getirerek, "Başta TUSAŞ ve projede emeği geçen tüm paydaşlarımızı kutluyorum, bu tarihi anı hep birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaşıyoruz" dedi. Ayrıca, Görgün, HÜRKUŞ’un gelişiminin Türk savunma sanayii açısından büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, tüm katkı sağlayanları tebrik etti ve aziz şehitleri rahmetle andı.

2025’te HÜRKUŞ’un İlk 15 uçağı teslim edilecek

TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ, yalnızca Türk Hava Kuvvetleri için değil, uluslararası alanda da savunma sanayii ve havacılık alanlarında Türkiye'nin gücünü pekiştirecek bir adım olarak görülüyor. İlk 15 uçağın 2025'te, geri kalan 40 uçağın ise 2027’de teslim edilmesi planlanıyor.

HÜRKUŞ, yerli üretim ekipmanlarla donatılmış ve aerodinamik iyileştirmelerle yüksek performansa ulaşmış durumda. Türk havacılık sanayinin gurur kaynağı olan bu uçağın, eğitim uçuşlarında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Hem yerli mühendislik hem de savunma sanayii kabiliyetlerini artırmaya yönelik bu projeyle Türkiye, havacılık alanındaki yetkinliğini bir kez daha dünyaya duyurmuş olacak.