Orhangazi Hürspor Kulübü U 14 Futbol takımı ilk antrenmanına Bursaspor’a destek vererek başladı.BURSA (İGFA) - Orhangazi İlçe Stadında yeni sezon çalışmalarına antrenörleri Muharrem Değirmen ve Kaleci Antrenörü Cemal Öner nezaretinde çalışmalara başlayan U 14 Futbol Takımı antrenmana Bursaspor formaları ile gelerek özellikle herkesin semtinin ve şehrinin takımına sahip çıkması gerektiği vurgusunda bulundular. Yaptıkları antrenmanda Bursaspor bayrağı ve Hürspor bayrağı açan minik sporcular giydikleri yeşil-beyaz forma ile de destek mesajı verdiler.

Bursaspor’un yeniden eski ve hak ettiği günlere döneceğine inançlarının tam olduğunu belirten Hürspor Kulüp Başkanı ve Hürriyet Mahallesi Muhtarı İlhami Akdağ, Basketbolda Sezer Sezgin’le yakalanan istikrarın futbolda da Enes Çelik Başkanımızla olacağına olan inançlarının tam olduğunu dile getirerek; “Bizlerde Orhangazi Hürspor Yönetim Kurulu olarak önce mahallemizde ki kaldırımları yeşil beyaz ve yeşil sarı olmak üzere Bursaspor ve Hürspor renkleri ile boyatıp mahallemizin dört yanını da bayraklarla donattık. Bizlerin amacı şehrimizin en önemli değerlerinden biri olan Bursaspor’un geleceğine katkı sağlamak ve özellikle minik sporcularımıza Bursaspor sevgisini aşılamaktır. Bu anlamda sporcu kardeşlerimize Bursaspor’umuza verdikleri destekten dolayı teşekkür ederken bu etkinliğin gerçekleşmesine vesile olan başta Antrenörleri Muharrem Değirmen ve Kaleci Antrenörü Cemal Öner ile Yöneticilerimiz Serdal Kuzu, Ömer Görkem ve Ahmet Bakır’a teşekkürlerimizi sunuyorum ” dedi.