Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile başlayan görüşme ziyaretlerinde Konak, Bornova, Bayraklı ilçe belediye başkanlarıyla da bir araya geldi. “Belediye başkanlarının Ege-Koop ile beraber çalışmak istediklerini” belirten Başkan Aslan, “Kısa sürede dört belediye başkanı ile olumlu görüşmeler yaptık. Hepsi, Ege-Koop ile çalışmak istediklerini söyledi. Bu durum Ege-Koop ailesini mutlu etti. Kâr amacı olmayan Ege-Koop’un hedefi, 41 yıldır 200 ayrı meslek gurubundan Kooperatiflerle İzmir’in 12 ilçesinde 150 bin kişinin deprem korkusu olmadan yaşadıkları uydu kentlerde olduğu gibi vatandaşımızın konut sahibi olmasını sağlamak. Tüm belediyelerimizle ortak projeler üretebiliriz. Ege’nin incisi kentimizde barınma sorununu birlikte çözebiliriz. Sağlıklı konutlar inşa edelim, halkımız rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamını sürdürsün. Biz kurum olarak bu göreve hazırız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile ilk görüşmesinin ardından Bornova, Konak ve Bayraklı Belediye Başkanları ile de bir araya gelen Başkan Aslan, “İzmir’in çok önemli alt yapı, üst yapı ve çevre sorunu olabilir. Ancak 2 sorun çok daha önemli. Bunlardan birincisi yıllardır ısrarla söylediğimiz gibi ‘‘deprem üretmeye hazır 17 faal fayın olması. İkincisi, buna karşılık İzmir’ deki konutların yüzde 60’ının depreme dayanıksız olması ve bu nedenle hiç gündemden düşmemesidir” diyerek “kentsel dönüşüm ve barınma sorununa” dikkat çekti; “acil olarak Menemen ve Torbalı aksında uydu kentlerin kurulması gerektiğini” ifadelerini kullandı.

“İzmir’in bütün belediyeleri ile kentsel dönüşüm konusunda birlikte çalışabileceklerini” vurgulayan Hüseyin Aslan, “Arsa bulmanın zor olduğunu” belirterek “Bir kentin planlı gelişmesi önemli, barınma sorunu giderek artıyor, yakında vatandaş çadırlarda yaşamaya başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, seçim çalışmaları sırasında ve seçimden sonra sürekli gündeme getirdiği gibi Ege-Koop ile orta gelir gurubuna yönelik yeni Uydu Kent’ler yapabileceklerini ve birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti” dedi.

Bornova sürekli büyüyor

Başkan Tugay’dan sonra Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi ziyaret eden Aslan, görüşmeden sonra, “Eşki, ‘Bornova’da nüfusun sürekli arttığını, özellikle İstanbul’dan büyük bir göç dalgasının olduğunu, Türkiye’nin üçüncü büyük üniversitesi 68 yıldır bu ilçede faaliyet gösterdiğini, gençlerimizin gündüz okuldan çıktıktan sonra Bornova’da sosyal hayatın gereklerini bulamadığını, kültür-sanat ve vakit geçirebilecek mekanlar olmadığından, Bornova’ ya sadece akşamları yatmaya geldiğini’ söyledi” açıklamasını yaptı.

Bornova Belediye Başkanı’nın “ilçesinin düz ayak olduğunu, ne yaparsanız çok yakıştığını ifade ettiğini” belirten Başkan Aslan, “Başkan Eşki’de ‘Kentsel dönüşüme dikkat çekti. Dönüşüm olmadan hiçbir sorunun çözülemeyeceğini’ kaydetti ve Ege-Koop ile ortak proje hazırlayabileceklerini söyledi.