2014’te kaybolan Hüseyin B.'nin cesedi depremde bulundu!

2014 yılında Malatya’da aniden kaybolan Hüseyin B.'nin, cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesiyle polis ekipleri eski eşi H.G.'nin evinde arama yapmış, ancak bir iz bulamamıştı. 6 Şubat depreminin ardından, H.G.'nin evinin yıkıldığı bilgisi üzerine yeniden yapılan aramalarda, kadavra köpeği yardımıyla evin temelinde Hüseyin B.'nin cesedi bulundu. Olayla bağlantılı olarak H.G. ve suç ortakları A.T. ile B.T. tutuklandı. Deprem, 10 yıl önceki cinayetin çözülmesine vesile oldu.