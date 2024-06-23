Dünya rekoruna sahip milli yüzücü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi Hüseyin Emre Sakcı, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre kurbağalamada 26.92’lik derecesiyle Avrupa şampiyonu olarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Türkiye’ye büyük gurur

Fenerbahçeli yüzücü Hüseyin Emre Sakcı, güçlü rakiplerini geride bırakarak Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda zirveye adını yazdırdı. Sakcı, uzun kulvarda ülkemize ilk büyükler Avrupa şampiyonluğunu kazandırarak tarihi bir başarıya imza attı. Yarışma sonrası duygularını paylaşan Sakcı, "Madalyayı almak için kürsüye çıktığımda heyecandan ayaklarımın titrediğini hissettim. O anı hayatım boyunca unutmayacağım. Ülkeme bu gururu yaşatmak nasip oldu, çok mutluyum” dedi.

Sakcı'nın yükselen kariyeri

Hüseyin Emre Sakcı, elde ettiği bu başarıyla kariyerine bir yenisini daha ekledi. Dünya rekoruna sahip milli yüzücü, başarılarıyla Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Sakcı, hedeflerine ulaşma yolunda emin adımlarla ilerlerken, ülkemizin yüzme sporunda uluslararası alandaki gücünü de pekiştiriyor.