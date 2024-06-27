Hüseyin Tavur, 9 Yıl Aradan Sonra Futbola Geri Dönüyor

Konak Belediyesi kadın futbol takımının başarılarıyla adından söz ettiren Hüseyin Tavur, 9 yıl aradan sonra kadın futboluna geri dönmeye hazırlanıyor. Tavur, Konak Belediyesi kadın futbol takımıyla üst üste 3 şampiyonluk yaşadıklarını, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldıklarını ve Türkiye'de kadın futbol liglerinde 55 maçtır yenilgi yüzü görmediklerini belirtti.

Yeni bir meydan okuma

2015 yılından bu yana Altay A takımında yardımcı antrenörlük ve altyapı yaş gruplarında teknik sorumluluk görevlerinde bulunan Tavur, kadın futbol liglerinden gelen teklifleri değerlendireceğini söyledi. Son bir yıl içinde Kadın Futbol Süper Lig ekiplerinden çeşitli teklifler aldığını ifade eden Tavur, “Altay'daki görevimden dolayı gelen teklifleri geri çevirmiştim. Şu an bazı takımların ilgisi var. İlerleyen dönemde şartların oluşması durumunda bu teklifleri değerlendireceğim. 9 yıl aradan sonra bu benim için yeni bir meydan okuma olacak” şeklinde konuştu.