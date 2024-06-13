Yemen'deki İran destekli Husi güçleri, İsrail'e seyreden bir gemiyi hedef aldıklarını ve geminin büyük hasar aldığını açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, televizyon yayınında yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de Tutor adlı gemiyi insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle vurduklarını belirtti. Saldırı sonucunda geminin ciddi şekilde hasar gördüğünü ve batma riski taşıdığını ifade etti.

Seri, saldırının gerekçesini, geminin İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal etmesi olarak açıkladı.

Kızıldeniz'deki gerilim artıyor

Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait olduğunu iddia ettikleri ticari gemilere saldırılar düzenliyor ve bazı gemilere el koyuyor. Bu saldırılar sonrasında birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticaretinin güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te çok uluslu bir askeri güç oluşturduklarını duyurdu. "Refah Muhafızı Operasyonu" adı verilen bu güç, Husi tehditlerine karşı koymayı amaçlıyor. Ayrıca, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi kontrolündeki bölgelere yönelik saldırıları üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacaklarını açıkladı.