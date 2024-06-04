ABD'nin Tennessee eyaletinde Knoxville kentinde yaşayan 28 yaşındaki Mark ve 25 yaşındaki Chloe Mansoor çifti, altı hafta önce bebeklerini kucaklarına aldı. Fakat köpeklerinin bebeğe saldırmasıyla hayatları karardı.

Çiftin sekiz yıldır birlikte yaşadığı sakin ve saldırganlık belirtisi göstermeyen Husky cinsi köpek, aniden bebeğe saldırdı. Olayda 6 haftalık Ezra bebek kanlar içinde kalırken, hastaneye kaldırıldı ve 6 gün yoğun bakımda tutuldu. Ancak tüm müdahalelere rağmen bebek, beyninde ödem oluşması ve kafatasında kanama tespit edilmesi sonucunda hayata tutunamadı ve Perşembe günü yaşamını yitirdi.

Ezra bebeğin organlarının bağışlanacağı açıklanırken, Chloe Mansoor ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Onun annesi olmak benim için büyük bir onur ve yaptığım en iyi şeydi" diyerek, diğer ebeveynleri köpekler konusunda uyardı ve her an saldırı riskinin gerçek olduğunu vurguladı.

Husky cinsi köpek barınağa götürülerek 10 gün karantina altında tutuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve köpeğin geleceği hakkında henüz bir karar verilmedi.