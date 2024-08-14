Türk müziğinin önemli isimlerinden Hüsnü Arkan, 24 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı Urladam Ağaçlı Sahne'de sahne alacak. Konser, saat 21:30'da başlayacak.

Müzik kariyerine 1991 yılında “Bir Yalnızlık Ezgisi” albümüyle adım atan Arkan, 1993'te “İstavrit” albümüyle Ezginin Günlüğü grubuna katıldı ve vokalist, söz yazarı, besteci olarak önemli başarılara imza attı. 2010 yılında gruptan ayrılan sanatçı, 2011 yılında “Solo” isimli ikinci albümünü çıkardı. “Beş Mayıs” adlı ilk single'ı Ekim 2011'de piyasaya sürdü, ardından “Yalnız Değiliz” adlı üçüncü albümünü 2013'te yayımladı. 2015'te çıkan dördüncü solo albümü “Kırık Hava” büyük ilgi gördü.

Son olarak, “Kanat Sesleri” isimli yeni albümü üzerinde çalışan Hüsnü Arkan, konserinde eski ve yeni parçalarından oluşan geniş bir repertuar sunacak. Müziğe olan tutkusunu ve yeteneğini sergileyeceği bu özel gecede müzikseverlerle buluşacak.