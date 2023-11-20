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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Plakasız hafif ticari araçla bulvar üzerinde duran 4 şüpheli, husumetli oldukları G.Ü.'nün oturduğu binaya tabancayla ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde 2 boş kovan buldu. Ayrıca iki araç ve binadaki bir dairenin balkon camına mermi isabet ettiği tespit edildi.



G.Ü.'nün şikayeti üzerine, olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.Y., E.E.Ö., Ç.C.K. ve suça sürüklenen çocuk F.Y. Keçiören ilçesinde yakalanarak, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alındı.