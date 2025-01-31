Kahramanmaraş'ta iki kişi arasındaki alacak verecek meselesi kanlı bir olayla sonuçlandı.
Hesaplaşma için yüzleşmeye gittiler
Olay, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan Mehmet Mazı (25) ile A.P., hesaplaşmak amacıyla görüşmeye karar verdi. Mehmet Mazı, cep telefonundan husumetlisine konum göndererek buluşmaya çağırdı.
Husumetlisi tarafından silahla vuruldu
Konuma gelen A.P., Mehmet Mazı ile yüzleşmeye başladığında, aracından çıkardığı silahla ateş etti. Mehmet Mazı, olay yerinde ağır yaralanırken, yanında bulunan R.A. da yaralandı. Mehmet Mazı, sağlık ekiplerinin olay yerine gelmeden hayatını kaybetti.
Zanlı olay yerinden kaçtı
A.P., silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve Mehmet Mazı'nın cenazesi morga kaldırıldı.