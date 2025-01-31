Bunlar da ilginizi çekebilir

A.P., silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve Mehmet Mazı'nın cenazesi morga kaldırıldı.

Konuma gelen A.P., Mehmet Mazı ile yüzleşmeye başladığında, aracından çıkardığı silahla ateş etti. Mehmet Mazı, olay yerinde ağır yaralanırken, yanında bulunan R.A. da yaralandı. Mehmet Mazı, sağlık ekiplerinin olay yerine gelmeden hayatını kaybetti.

Olay, Kahramanmaraş ’ın Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan Mehmet Mazı (25) ile A.P., hesaplaşmak amacıyla görüşmeye karar verdi. Mehmet Mazı, cep telefonundan husumetlisine konum göndererek buluşmaya çağırdı.

Kendisini "Başkomiser" sandı, "Başkomser" yazınca yakalandı!

Kendisini "Başkomiser" sandı, "Başkomser" yazınca yakalandı!

Kahramanmaraş 'ta iki kişi arasındaki alacak verecek meselesi kanlı bir olayla sonuçlandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.