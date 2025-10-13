Ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu’nun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bıraktığı mirasıyla ilgili dava sonuçlandı. Yeğenlerinin açtığı dava reddedildi, “Huysuz Virjin”in vasiyeti resmen yerine getirildi.

“Huysuz Virjin”in vasiyeti resmen yürürlüğe girdi

“Huysuz Virjin” karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu’nun ölümünden sonra başlayan miras davası sonuçlandı.

İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Dursunoğlu’nun yeğenleri tarafından açılan vasiyetin iptali davasını reddetti.

Böylece, sanatçının tüm mal varlığının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlanmasını öngören vasiyeti mahkeme kararıyla kesinleşmiş oldu.

15 milyon liralık miras ÇYDD’ye devredilecek

Seyfi Dursunoğlu’nun vefatının ardından kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, ünlü sanatçı yaklaşık 15 milyon TL’lik servetini ÇYDD’ye bırakmıştı.

Yeğenleri Cemal Erhan Saydam ve Evren Saydam, vasiyetin iptali için dava açarak mirasta hak iddia etti.

Ancak mahkeme, Dursunoğlu’nun akli dengesinin yerinde olduğu ve vasiyetini özgür iradesiyle yaptığı yönünde karar vererek davayı reddetti.

Gazeteci Müge Dağıstanlı’dan açıklama

Gazeteci Müge Dağıstanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararın kesinleştiğini duyurdu:

“Tüm maddi birikiminin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakıldığı mahkemede gerçekleşti.”

Bu açıklamayla birlikte, uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan “Huysuz Virjin”in vasiyeti resmen yerine getirilmiş oldu.

Seyfi Dursunoğlu, 2014 yılında Hürriyet’e verdiği röportajda, vasiyetini neden derneğe bıraktığını şu sözlerle açıklamıştı:

“Doktora gittim, akli dengemin yerinde olduğuna dair rapor çıkardım, noter huzurunda da vasiyetimi yaptım. Yeğenlerim var, hem de dokuz tane. Ama ‘Onu ben alayım, bunu sen al’ diye birbirlerine gireceklerine en iyisi hepsini derneğe bağışlamak. Zaten cenazemi bile kaldıramazlar.”

Dursunoğlu’nun bu sözleri, bugün mahkeme kararının ardından yeniden gündeme geldi.

Kültür ve sanat dünyasından destek mesajları

Mahkeme kararının ardından birçok sanatçı ve sivil toplum temsilcisi, Dursunoğlu’nun kararını “örnek bir davranış” olarak nitelendirdi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne yapılan bu bağışın, gençlerin eğitimine katkı sağlayacağı vurgulandı.