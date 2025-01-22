Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, IONIQ 6 modeliyle elektrikli araçlar arasındaki rekabette çıtayı yükseltti. “2024 P3 Şarj Endeksi” testlerinde “Premium” kategorisinde birinci olan araç, şarj performansı ve düşük enerji tüketimiyle dikkat çekti.

800V mimarisiyle 20 dakikada 346 km menzil

Hyundai IONIQ 6, sahip olduğu 800V E-GMP platformuyla sadece 20 dakikalık bir şarjla 346 km menzile ulaşmayı başardı. 10 dakikalık şarjda ise 234 km menzil sunarak rakiplerini geride bıraktı. P3 Şarj Endeksi, yüzde 10 ile yüzde 80 şarj aralığında araçların performansını değerlendirirken, Hyundai bu testlerde ortalama 193 kW’lık kapasiteye ulaştı.

ADAC Ecotest’te verimlilik onaylandı

15,5 kWh’lik düşük tüketim değeriyle ADAC Ecotest’te de başarılı sonuçlar alan IONIQ 6, Hyundai’nin güç aktarma teknolojilerindeki gelişimini bir kez daha gözler önüne serdi. Elektrikli otomobil, bu verimliliği ve şarj hızını bir araya getirerek kullanıcılarına hem çevreci hem de hızlı bir çözüm sunuyor.