İSTANBUL (AA) - Hyundai Motor Company, 2024 Red Dot Tasarım Ödülleri'nde üç kategoride ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai SANTA FE XRT Concept, Otomobil ve Motosiklet kategorisinde "Tasarım Konsepti Ödülü"nü kazanırken, Otonom kategorisinde Hyundai'nin DICE ve SPACE yenilikleri ödüle layık görüldü.

Yeni SANTA FE ile 2023 yılında tanıtılan SANTA FE XRT Concept, açık hava tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildi.

En zorlu yol şartlarıyla başa çıkabilecek şekilde tasarlanan XRT Concept ise çok yönlü SUV model olarak üst düzey konfor sunarken, tavana monte bagajı ve geniş iç hacmi ile de günlük kullanımda pratiklik sağlıyor.

CES 2024 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılan DICE (Dijital Düzenlenmiş Deneyim) ise kişiselleştirilmiş araçlarda markaya yeni bir vizyon kazandırıyor. Otonom sürüşü günlük hayata entegre eden DICE, kullanıcıların mobil cihazlarıyla araç arasında sorunsuz bir entegrasyon sağlıyor.

Yeşil hidrojen bazlı yakıt hücresiyle çalışan DICE, sadece ulaşım sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda havayı da temizliyor. Tak ve Çalıştır (PnD) modülü ile robotik, çapraz sürüş ve sıfır dönüş özelliklerine sahip olan DICE, esnek sürüş modlarıyla manevra kabiliyetini artırarak güvenli ve sürdürülebilir bir mobilite vaat ediyor.

Hyundai ayrıca, CES 2024'te tanıttığı SPACE Mobility araç konseptiyle de ödül kazandı. Engelli bireylerin günlük seyahat ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan SPACE, toplu taşımada yeni bir dönem başlatıyor. Esnek ve modüler iç mekanıyla dikkati çeken araç, uyarlanabilir koltuk özelliği ve iniş-biniş yüksekliği kontrolü ile tekerlekli sandalye kullanıcılarına kolay erişim sağlıyor.



