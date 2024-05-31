İSTANBUL (AA) - Hyundai N, Nürburgring 24 Saat (N24) ve Pikes Peak Tırmanma yarışları için iki farklı "IONIQ 5 N" aracı geliştirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başarılarını tekrarlamayı hedefleyen Hyundai, dünyanın en zorlu yarış pistlerinde yeni araçlarıyla mücadelesini sürdürecek.

Nürburgring 24 Saat yarışında üst üste dördüncü TCR sınıfı zaferini hedefleyen Hyundai N markası, tamamen elektrikli bir otomobille mücadele ederek rekabete farklı bir boyut getirecek.

Nürburgring'in zorlu virajlarını IONIQ 5 N ile aşmayı deneyecek Hyundai, Amerika'daki Pikes Peak Tırmanma Yarışı'nda da IONIQ 5 N temelli, özel donanımlı "Time Attack" (TA) versiyonunu kullanacak.

1438 metre yüksekliğe doğru uzanan Pikes Peak Tırmanma Yarışı, araçlar üzerinde bazı eklentiler ve geliştirilmeler yapılmasını zorunlu kılıyor. Bu etkinlik için özel olarak modifiye edilen IONIQ 5 N TA, yüksek verimli elektrik motorları ve bataryasıyla 687 beygir güç üretiyor. IONIQ 5 N'e sadık kalınarak geliştirilen bu versiyon, daha çok işletim sistemi ve yazılım modifiyesiyle gücünü artırıyor. Ayrıca, "N Aktif Ses" özelliği de geliştirilerek dışarıya 120 desibel seviyesinde motor ve egzoz sesi veriliyor.

Hyundai N, motorsporlarına yatırım yaparak dünyanın en popüler simülasyon oyunu olarak kabul edilen Gran Turismo (GT) ile de işbirliğine gitti.

İlk kez 2015 yılında Play Station için özel olarak geliştirdiği "Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo" ile dikkati çeken Hyundai, bu kez de IONIQ 5 N modeli ile oyun tutkunlarına seslenecek.