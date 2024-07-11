İSTANBUL (AA) - Hyundai, ilk kez 2004'te satışa sunduğu C-SUV modeli Tucson'ın 20'nci yılını kutluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupalı tüketiciler için dördüncü neslinden itibaren (2015) Avrupa'da üretilen Hyundai Tucson, artık markanın Çekya'daki fabrikasında üretilerek 70'ten fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Markanın Avrupa'daki dönüm noktası olan Tucson, Türkiye dahil olmak üzere dünya genelinde önemli satış adedine ulaştı. Üretimin başladığı 2004'ten bu yana tüm dünyada 7 milyondan fazla satılan model, Türkiye'de de 115 binden fazla kullanıcının tercihi oldu.

Hyundai, popüler modeli Tucson'un 2 milyonuncu adetini, Çekya'daki üretim bantlarından indirdi. Nosovice'deki fabrikada üretilen 1.6 T-GDi HEV versiyona sahip 2 milyonuncu Tucson, İngiltere'ye ihraç edilerek sahibine teslim edildi.

- Makyajlı kasa, geliştirilmiş iç mekanıyla öne çıkıyor

Tucson, sportif tasarımıyla öne çıkıyor. Geçen ay Türkiye'de de satışına başlanan makyajlı versiyonla geliştirilmiş iç mekana kavuşan Tucson, 1.6 litre benzinli, dizel, benzinli hibrit ve plug-in hibrit motorlu versiyonlara sahip.

Makyajlı versiyonla daha modern bir görünüme kavuşan yeni Tucson'un ön ve arka tamponları, yeniden tasarlandı. Model, asıl yeniliğini iç mekanında gösterirken, sürücü ve yolcular için yeni bir araç içi deneyimi sunuyor.

Koltuklar ve kapı döşemelerinin yanı sıra, gösterge paneli, orta şerit, direksiyon simidi ve orta kol dayanağı dahil olmak üzere aracın iç mekanı tamamen yeniden tasarlandı. Sportif direksiyon simidinden bilgi-eğlence sistemi için kullanılan çift kavisli 12,3 inç ekranlara kadar bir çok ayrıntıda, yolcu konforu ön planda tutuldu. Direksiyona entegre vites kolu (E-shift by wire) kullanılarak hem orta taraftaki alan, hem de genel görüş, oldukça açıldı.

Hyundai Tucson, Türkiye'de iki motor seçeneği ve beş farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor.



Segmentinin tüm özelliklerini en optimum şekilde sunan yeni Tucson, hem önden hem de dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Benzinli 1.6 litrelik turbo beslemeli T-GDI ve yine 1.6 litrelik turbo dizel üniteyle satışa çıkan model, 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzımanla eşleşiyor. Modelin Hybrid versiyonu ise ilerleyen dönemde satışa sunulacak.