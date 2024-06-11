İSTANBUL (AA) - Hyundai Motor Company, A segmentindeki yeni kompakt EV modelinin adını ve ilk görsellerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İngilizce "intimate-innovative" (samimi ve yenilikçi) kelimelerinden türetilen INSTER adlı araçta ağırlıklı olarak piksel aydınlatma temasına yer veriliyor.

Hyundai'nin yeni yarı kompakt EV modelinin kökleri, 2021'de tanıtılarak yalnızca Kore pazarında satışa sunulan benzinli CASPER'a dayanıyor.

Tamamen elektrikli olarak geliştirilen Hyundai INSTER, sürüş dinamikleri açısından da segmentinde dikkati çekiyor.



Paylaşılan görüntülerde şık tasarımı vurgulayan en önemli kriterin imza niteliğindeki Led gündüz farları ve piksel grafikli dönüş sinyalleri olarak ön plana çıkıyor.



Aydınlatmalara ek olarak, arka taraftaki ışık imzası da kompakt bir SUV profili sergiliyor.

Hyundai INSTER'ın dünya lansmanı, ay sonu düzenlenecek Busan Uluslararası Mobilite Fuarı'nda gerçekleştirilecek.