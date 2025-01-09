Hyundai Mobis, geleceğin arabalarındaki ekran teknolojilerine yeni bir boyut kazandırıyor. Şirket, Almanya merkezli Carl Zeiss firmasıyla iş birliği yaparak, dünyada ilk kez tam ön cam holografik ekranını geliştirdi. Bu yenilikçi teknoloji, sürücüler ve yolcuların ekran olmadan tüm sürüş verilerine ve multimedya bilgilerine ön camdan doğrudan erişebilmelerini sağlıyor.

CES 2025’te tanıtımı yapılan bu teknolojinin, ışık kırınımı prensibini kullanan bir holografik optik eleman filmle desteklenen bir ön cam ile sunulduğu belirtiliyor. Bu sayede sürücüler, navigasyon, müzik listeleri ve sürüş verileri gibi kritik bilgilere dikkatlerini dağıtmadan, doğrudan ön camdan ulaşabilecek.

Dünyada ilk ve sürüş güvenliğini artıran teknoloji

Mobis, bu teknolojinin "dünyada tüm camı bir ekran olarak kullanan tek teknoloji" olduğunu ve sürücülerin dikkatinin dağılmaması amacıyla tasarlandığını vurguladı. Ayrıca, ön cam holografik ekranı sayesinde sürücüler, geleneksel ekranlara bakmaya gerek kalmadan tüm bilgileri önlerinde bir görüntü olarak görebilecek.

Ticari kullanım 2027’de başlıyor

Hyundai Mobis ve Carl Zeiss iş birliğiyle geliştirilen bu teknoloji, daha fazla geliştirilmek üzere çalışmalarına devam ediliyor. İleri düzey geliştirme çalışmalarının 2025 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanırken, ticari kullanıma 2027 yılında başlanması bekleniyor. Hyundai Mobis CEO’su Lee Gyu-suk, CES 2025’te Carl Zeiss CEO’su Karl Lamprecht ile bir araya gelerek iş birliğini daha da genişletmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bu iş birliği, artırılmış gerçeklik ekranları ve sürücü izleme sistemleri gibi diğer alanlarda da yeni gelişmelerin önünü açacak.