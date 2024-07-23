İstanbul’da sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajında Hz. Muhammed’e (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) hakaret eden şüpheli Z.K., polis tarafından gözaltına alındı ve adli işlemler için adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı'ndan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed’e hakaret içeren sözlerin yer aldığı röportajın sosyal medyada yayımlanmasının ardından Z.K. isimli şahsın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, hukukun gerektirdiği işlemlerin yapılacağını belirtti.

Adli süreç başladı

İstanbul Emniyeti’ndeki işlemleri tamamlanan Z.K., Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilerek adli sürecin başlatılması sağlandı. Hakaret içerikli ifadelerin toplumsal huzuru bozabileceği ve dini değerlere yönelik saldırıların hukuki sonuçları olacağı vurgulandı.