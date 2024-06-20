I Am Legend 2 filmi için hazırlıklar devam ediyor. Michael B. Jordan, filmin senaryosunun henüz tamamlanmadığını, ancak projede yer almaktan dolayı büyük heyecan duyduğunu açıkladı.

Michael B. Jordan'dan açıklama

Michael B. Jordan, I Am Legend 2 filminin senaryosu üzerinde çalışmaların sürdüğünü doğruladı. Ünlü oyuncu, People dergisine verdiği demeçte, senaryonun hala tamamlanmadığını, ancak projenin iptal edilmediğini ve Will Smith ile birlikte kamera karşısına geçeceği için "gerçekten heyecanlı" olduğunu ifade etti.

Jordan, "Will ile çalışabilmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum. Hâlâ senaryo üzerinde çalışıyoruz ve bunu en iyi hale getiriyoruz. Henüz bir yayın tarihi ya da buna benzer bir şey yok. Tam olarak nerede çekeceğimizden emin değilim ama [Smith] ile kamera karşısına geçeceğim için gerçekten heyecanlıyım. Çok uzun zamandır örnek aldığım biri olarak Will ile çalışabilmek gerçekten dört gözle beklediğim bir şey. Gerçekten çok heyecanlıyım," dedi.

Will Smith'in açıklamaları

Will Smith, Mayıs ayında Entertainment Tonight'a verdiği demeçte devam filmiyle ilgili gelişmelerin bir araya geldiğini ve “iyi göründüğünü” söylemişti. Smith, "Gerçekten bazı sağlam fikirlerimiz var... Sanırım [Michael ve ben] bunu ekranda birlikte başaracağız. Bu adam gerçek, bu yüzden bunu yapmayı çok isterim," demişti.

Film Hakkında detaylar

I Am Legend 2'nin senaryosu, Mark Protosevich ile birlikte ilk filmi yazan Oscar ödüllü yazar-yapımcı Akiva Goldsman tarafından kaleme alınıyor. Hikayede önemli bir zaman atlaması olacak ve Robert Neville'in (Smith) hayatta kaldığı ilk filmin alternatif sonu kanon olarak kabul edilecek.

Richard Matheson'ın 1954 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan I Am Legend, insanları zombi benzeri yaratıklara dönüştüren bir hastalığın insanlığın çoğunu yok etmesinin ardından, kıyamet sonrası New York'ta hayatını sürdürmek zorunda kalan bir bilim adamı olan Smith'in karakterini konu alıyordu. Film, dünya çapında 585 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.