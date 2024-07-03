İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu, Bölgenin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olan iş insanı Mustafa Karabağlı hakkında basında yer alan asılsız iddialara karşı ortak bir açıklama yaptı.

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, Türk sanayisine değerli katkılarda bulunan Mustafa Karabağlı’ya yönelik yapılan itibar suikastını kınadıklarını belirtti. Karace, “İzmir başta olmak üzere ülke sanayinin, ekonomisinin ve istihdamının gelişmesini kendine şiar edinen Mustafa Karabağlı’ya yönelik bazı yayın organlarında yer alan mesnetsiz iddiaları kınıyoruz. Güneş balçıkla sıvanmaz. Karabağlı, sanayinin gelişimi için harcadığı mesai kadar İzmir’e katkı sağlamak için birçok STK ve kulüpte görevler üstlenmiş, vizyonu, adımları ve duruşu ile örnek gösterilen değerli bir sanayicimizdir” dedi.

İddialar asılsız ve mesnetsiz

İAOSB Yönetim Kurulu, Karabağlı’nın fon mağduru olarak lanse edilmesinin gerçekleri yansıtmadığını ve bu iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Karace, “Sayın Karabağlı, Türkiye’de birçok ilki hayata geçirerek katma değerli üretimde markalar yaratan önemli bir sanayicidir. Bu asılsız söylemlerle Karabağlı’nın itibarına gölge düşürmek isteyenleri esefle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

İAOSB’nin güçlü duruşu

İAOSB Yönetim Kurulu’nun bu ortak açıklaması, sanayi camiasının birlik ve beraberlik içinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Karabağlı’nın, sanayi ve ekonomi alanında yaptığı katkıların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine olan desteği ve STK’larda üstlendiği görevler ile de örnek bir lider olduğu vurgulandı.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Karabağlı’ya yönelik yapılan bu mesnetsiz iddiaların karşısında durarak, değerli sanayicinin itibarını korumaya yönelik kararlılığını gösterdi. Başkan Cenk Karace, “Sayın Karabağlı, vizyoner yaklaşımları ve sanayiye olan katkıları ile her zaman örnek alınacak bir isimdir. Bu tür asılsız iddialar, onun başarısına gölge düşüremez” diye ekledi.