İaosb'de Kurulacak Itfaiye Merkezinin Temelleri Atıldı

Yasin ÇETİN/Özel Haber

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çiğli İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) 75 milyon liralık yatırımla tamamlanması planlanan İAOSB İtfaiye Hizmet Binasının temel atma töreninde konuştu. Tugay, bu önemli projeyle sanayi bölgelerinde güvenliğin artırılacağını vurguladı.

Sanayi bölgesine önemli yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) olası yangın ve afetlere hızlı müdahale edebilmek için yeni bir itfaiye üssü kuruyor. İAOSB iş birliği ile hayata geçirilen bu proje, sanayi bölgesinde binlerce iş yerinin güvenliğini sağlayacak. Temel atma törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ve diğer önemli isimler katıldı.

Daha dirençli bir İzmir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Daha dirençli bir İzmir için önlemler alırken sanayimizin önemli paydaşlarıyla ortak projeler yürütmek çok kıymetli” dedi. Tugay, itfaiye personeline de özverili çalışmaları için teşekkür etti.

46 bin yangına müdahale

Başkan Tugay, son dört yılda İzmir genelinde 46 binden fazla yangına müdahale ettiklerini belirtti. “Gün başına 30’un üzerine çıkan rakamlardan bahsediyoruz. Yaz aylarında bu ortalama çok daha yukarılarda. Aynı yıllar içerisinde 37 binden fazla kurtarma vakası, 11 bini aşan su baskını yaşanmış. Tüm vakalar toplandığında itfaiye ekiplerimizin neredeyse 100 bin müdahalede bulunduğu ortaya çıkıyor” dedi. Tugay, bu verilerin önlemlerin artırılması gerektiğini gösterdiğini vurguladı.

İzmir'de 62 itfaiye hizmet binası

Başkan Tugay, İzmir genelinde kritik noktalarda konuşlanan 62 itfaiye hizmet binasının bulunduğunu hatırlattı. “İtfaiye erlerimiz ciddi eğitimlerden ve sınavlardan geçti. Onlara özellikle son günlerde çıkan yangınlarda gösterdikleri emek ve çaba için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yangınlara karşı teknolojik çözümler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangınlara karşı hızlı müdahale için Akıllı İhbar Sistemi ve yüksek çözünürlüklü kameralar kullanıyor. Başkan Tugay, “Orman köylerinde de erken müdahale için 386 faal tanker bulunuyor. Sanayimizin önemli paydaşlarıyla ortak projeler yürütmek çok kıymetli” dedi.

Sanayi bölgelerine özel önlemler

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Her fabrika bir kaledir” sözünü hatırlatarak, sanayi bölgelerindeki güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekti. İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace de, sanayi bölgesindeki işleyişin kesintisiz sürmesi için bu itfaiye hizmet binasının önemini vurguladı.

Modern itfaiye hizmet binası

İAOSB’de kurulacak olan itfaiye hizmet binası, modern itfaiyeciliğin gerektirdiği tüm donanıma sahip olacak. 3 dönüm alan üzerine kurulacak 2 katlı bina, 5 koğuş, spor salonu, eğitim odaları ve 4 araçlık garajdan oluşacak. İlk etapta 32 personel ile hizmet verecek olan bina, yangın tiplerine göre özel araçlarla donatılacak.

Cenk Karace, itfaiye personeline özverili çalışmaları için teşekkür etti. “20 gün önce bölgede çıkan yangında, itfaiye ekiplerimizin cansiperane mücadelesine tanık oldum. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.