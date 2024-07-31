Haziranda, mevcut koltuk kilometresi cinsinden ölçülen toplam kapasite de yıllık bazda yüzde 8,5 artış kaydetti. Doluluk oranı ise bu dönemde yüzde 0,5 artarak yüzde 85'e ulaştı.

Kuzeyde yaz seyahat sezonu

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, artışın kuzey yarımkürede yaz seyahat sezonunun başlamasıyla birlikte gerçekleştiğini belirtti. Walsh, "Genel kapasite artışının talebin gerisinde kalmasıyla, yurt içi ve uluslararası operasyonlarda yüzde 85 gibi güçlü bir doluluk oranına ulaştık. Bu yüksek doluluk seviyesinde çalışmak, hem olumlu hem de zorluklar barındırıyor" ifadelerini kullandı.

Walsh, gecikmeleri en aza indirmek ve yolcuların varış noktalarına zamanında ulaşmalarını sağlamak için tüm paydaşların eşit düzeyde verimlilikle çalışmasının önemine vurgu yaptı. Bu durum, havayolu sektöründe daha fazla koordinasyon ve işbirliği gerektirdiğini ortaya koyuyor.