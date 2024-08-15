Tigray'nın gizli hazine avı: Abuna Yemata Guh Kilisesi

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yer alan Abuna Yemata Guh, dünyanın en ilginç kiliselerinden biri olarak dikkat çekiyor. Beşinci yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen bu kilise, yerden yaklaşık 2500 metre yükseklikte, bir kayalığın içinde yer alıyor.

Zorlu tırmanış: Kiliseye ulaşmanın yolculuğu

Kilise ulaşmak için oldukça dik ve kayalık bir dağa çıplak ayakla tırmanmak gerekiyor. Bu zorlu yolculuk, ziyaretçilere hem fiziksel bir meydan okuma sunuyor hem de kilisenin mistik atmosferini deneyimleme fırsatı veriyor.

Beşinci yüzyılın izleri: Korunan freskler

Abuna Yemata Guh'un iç kısmında, beşinci yüzyılda hayvan yağı kullanılarak yapılmış ve günümüze kadar hiç zarar görmemiş freskler bulunuyor. Bu fresklerin boyalarının rengi, çiçekler, meyveler ve minerallerden elde edilmiş. Bölgenin kurak iklimi, fresklerin yüzlerce yıl boyunca korunmasına yardımcı olmuş.

Tarih ve inanç: Dünyanın En eski incilleri

Kilise içerisinde verilen vaazlarda, beşinci-altıncı yüzyıldan kalma, keçi derisi üzerine yazılmış dünyanın en eski incillerinden biri kullanılıyor. Bu durum, kilisenin tarihî ve dini önemini daha da artırıyor.

Kilise ve kutsal kalıntılar: Rahiplerin mirası

Kilise yakınlarındaki mağarada, o zamana kadar orada görev yapmış rahiplerin kemikleri saklanıyor. Bu kalıntılar, Abuna Yemata Guh'un derin tarihini ve kutsal mirasını gözler önüne seriyor.