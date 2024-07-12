Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN üzerinden yapılan para transferlerini denetleyerek kayıt dışı işlemleri önlemek için yeni tedbirler alıyor. Ancak tüketici hakları örgütleri, bu ödemelerin tüketiciler için getirdiği risklere dikkat çekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, işletmelerin ve mükelleflerin banka hesaplarını detaylı bir şekilde inceleyerek kayıt dışı işlemleri önlemeyi hedefliyor. Yapılacak denetimlerde riskli görülen mükelleflere karşı yasal işlemler başlatılacak.

Tüketici hakları örgütleri, IBAN ile yapılan ödemelerin tüketiciler için potansiyel riskler taşıdığını vurguluyor. Özellikle resmi belge eksikliği durumunda, tüketicilerin haklarını korumasının zorlaşabileceği belirtiliyor.

Tüketici hakları temsilcileri, ödeme açıklamalarının yasal zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini savunuyor. Bu adımın, tüketicilerin alınan hizmet veya ürünlerle ilgili olası anlaşmazlıklarda kanıt sunabilmesine yardımcı olacağı ifade ediliyor.

Uzmanlar, IBAN ile ödeme yaparken tüketicilere dikkatli olmaları ve ödeme açıklamasına hizmet detaylarını eklemeleri konusunda uyarıyor. Bu sayede, herhangi bir ihtilaf durumunda tüketicilerin haklarını savunmalarının kolaylaşacağı belirtiliyor.

IBAN ile yapılan para transferlerinin artmasıyla birlikte, hem işletmelerin hem de tüketicilerin yasal düzenlemelere uygun hareket etmeleri gerekiyor. Bu şekilde, hem ticari hem de tüketici hakları açısından sağlıklı bir ekonomik ortam sağlanabileceği vurgulanıyor.