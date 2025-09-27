İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul Adliyesi'ndeki güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Aslan, olayın tamamen kişisel bir tartışma olduğunu ve hiçbir güvenlik görevlisine yönelik tehditte bulunmadığını belirtti.

Nuri Aslan ifadesini verdi

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul Adliyesi'nde güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. Aslan, ifade sırasında olayın herhangi bir suçla ilişkilendirilmemesi gerektiğini ve sadece kendi yaşadığı zorlukları dile getirdiğini savundu.

"Sözlerim hiçbir görevlilere yönelik değildi"

Aslan, ifadesinde adliyeye gelmesinin amacının, gözaltına alınan kurum çalışanlarının durumunu öğrenmek olduğunu ifade etti. Adliye girişinde yaşanan kısa süreli sözlü tartışmayı ise sadece kendisini zor durumda hissetmesinin bir sonucu olarak açıkladı. Aslan, "Sözlerim hiçbir görevliye yönelik değildir. Tamamen kendi durumumu dile getirmeye yönelikti" dedi.

Soruşturma devam ediyor

Aslan, "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasını reddetti ve olayın herhangi bir suçla ilgisinin olmadığını savundu. Güvenlik görevlilerinin görevini engellemediğini belirten Aslan, o gün yaşananların sadece arkadaşlarını ziyaret etme amacı taşıdığını kaydetti.

Ne olmuştu?

26 Mayıs'ta İstanbul Adliyesi'ne gelen Nuri Aslan, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunu takip etmek istemişti. O sırada güvenlik görevlileriyle tartışan Aslan, başsavcılık tarafından tehdit iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılmasıyla gündeme gelmişti.