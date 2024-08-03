İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, 22 yıldır SGK'nın açığını üç kat artıran mevcut yönetimi eleştirerek, bu durumun vergi mükelleflerine yüklediği mali yükü vurguladı.

İmamoğlu: "SGK açığı 3 kat arttı"

İmamoğlu'nun verdiği bilgilere göre, SGK'nın açığı son yıllarda büyük bir artış gösterdi. 2016 yılından beri SGK'ya borcu olan şirketler hakkında açıklama yapılmadığını belirten İmamoğlu, "22 yıldır yönetimlerinde bulundukları SGK'nın açığını üç kat artırdılar. Sadece 2023 yılında vatandaşın vergilerinden SGK'ya aktarılan miktar 885 milyar lira. Bu rakam, belediyelerin borcu olarak gösterilen rakamın yaklaşık 10 katıdır" dedi.

"SGK'ya aktarılan tutar 2.3 trilyon lira"

İmamoğlu, SGK'ya son 3,5 yılda aktarılan toplam tutarın 2.3 trilyon lira olduğunu ve bunun SGK'ya verilen borç gibi düşünülebileceğini ifade etti. "Kamuya hizmet eden belediyelerin dile getirilen borcu, SGK'ya bu süre zarfında aktarılan paranın sadece yüzde 4.3'üdür" diyerek, SGK'nın mevcut durumunu ve borçlarını eleştirdi.