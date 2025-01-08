İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından verilen Genç Üniversiteli Desteği, her yıl birçok öğrenciye maddi destek sağlamak amacıyla sunuluyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında da İBB, toplamda 15 bin TL burs imkanı sunuyor. Burs, üç taksitte ödeniyor ve her taksit 5 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Öğrenciler, burs ödemelerinin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor.

İlk taksit ödemesi gerçekleşti

Bursun ilk taksiti, 7 Ocak 2025 tarihinde öğrencilere yatırıldı. Öğrenciler, hesaplarına yatırılan ilk taksiti aldıktan sonra, gözler ikinci taksitin ödeme tarihine çevrildi.

İkinci taksit ne zaman yatacak?

2023-2024 eğitim öğretim yılında, İBB bursunun ikinci taksiti şubat ayında yatırılmıştı. Bu yıl da benzer bir ödeme planı bekleniyor. İBB tarafından henüz kesin bir tarih açıklanmış olmasa da, ikinci taksitin şubat 2025’te yatırılması muhtemel. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bursun ikinci ödemesinin de öğrencilere şubat ayında ulaşması bekleniyor.

Üçüncü taksit hakkında bilgiler

Üçüncü taksit ödemeleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil. Ancak, geçtiğimiz yıl üçüncü taksitin mart ayında öğrencilere yatırıldığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da üçüncü taksitin mart 2025’te yapılması bekleniyor.