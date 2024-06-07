İBB, Çevre Haftası ve 8 Haziran Marmara Denizi Günü kapsamında Ortaköy Vapur İskelesi önünde farkındalık yaratan bir etkinliğe imza attı. İBB’ye bağlı profesyonel dalgıçlar, su altı temizliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ AŞ tarafından çevre bilincini artırmak amacıyla yapılan etkinlikte denizden çıkarılan atıklar sergilendi. Çıkarılan atıklar arasında yapı malzemeleri ve telefonların yanında bir de mermere bağlı muska vardı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deniz temizliğine ve su altı canlılığına dikkat çekmek için 5 Haziran Çevre Günü ve 8 Haziran Marmara Denizi Günü kapsamında etkinlik gerçekleştirdi. İBB’ye bağlı profesyonel dalgıçlar, Ortaköy Vapur İskelesi önünde su altı temizliği yaptı. Su altından çıkarılan atıklar sahilde sergilendi. Şişelerin çoğunlukta olduğu deniz tabanından çıkarılan atıklar arasında yapı malzemeleri, telefonlar ve mermere bağlı muska gibi şaşırtıcı birçok eşya yer aldı.

“ÖNEMLİ OLAN DENİZİ TEMİZ TUTMAK”

İBB Deniz Hizmetleri Müdürü İlker Aslan: “Vatandaşların direkt denizi kirlettiğini düşünmüyoruz. Ama etrafa bırakılan ya da doğaya bırakılan atıklar, rüzgar gibi sebeplerle denize karışabiliyor. Ağır kütlesi olanlar ise denizin dibine düşüyor. Bizler de bu atıkların denizden arındırılması için su altı temizleme çalışmaları yürüterek bunları çıkarıyoruz. Önemli olan denizi temiz tutmak. Bu sebeple sürekli olarak temizleme çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.