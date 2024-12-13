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Başsavcılık, Aydın ile yetkililer hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Tunceli Kültür Buluşmaları" programında konser veren Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanması üzerine çalışma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ( İBB ) "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında sahne alan Pınar Aydınlar hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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