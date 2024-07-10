İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Hukuk Komisyonu Üyesi Muhammet Kaynar, "2019'da İSBİKE'deki bisiklet sayısı 1500 iken 2023'te 1191 olmuş. Bisiklet sayısı azalmış, bisiklete biniş sayısı azalmış, 29 milyon 501 bin 202 TL zarar olmuş." dedi.

Mecliste, Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemlerine ilişkin madde tartışılırken söz alan AK Partili Hukuk Komisyonu Üyesi Kaynar, İSPARK tarafından yapılan bisiklet kiralama işletmeciliğinin Sayıştay raporlarına göre kanuna uygun olmadığını, kiralamanın ayrı bir şirket ya da ihale yoluyla yapılması gerektiğini ifade etti.

Meclise getirilen gündem maddesinin Sayıştay raporunun tamamen aksi yönünde bir teklif olduğunu belirten Kaynar, İBB'nin sunduğu tabloya göre bisiklet verileriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"2019'da İSBİKE'deki bisiklet sayısı 1500 iken 2023'te 1191 olmuş. Aradan geçen 4 yılda bisiklet sayısı artmak yerine 1191'e düşmüş. 2019'da bisiklet kullanım biniş sayısı 722 bin 881, 2023'te 224 bin 405. Neredeyse üçte birinden daha düşük bir orana gerilemiş vaziyette. 2019'da birim biniş maliyeti 6,8 TL iken 2023 birim biniş maliyeti 53 TL olmuş. 2024 yılı için belediye, '130 lira sübvansiyon yapalım ki bisiklete binilebilsin.' diyor"

Rakamların işletmeyi yapan İSPARK'ın getirildiği tabloyu da gösterdiğini anlatan Kaynar, "2023'te 224 bin biniş varken zarar 29 milyon 501 bin 202 TL. Yani bisiklet sayısı azalmış, bisiklete biniş sayısı azalmış, 29 milyon 501 bin 202 TL zarar olmuş. 'Bu zararı da Büyükşehir Belediyesi karşılasın.' diyor İSPARK. İçine düşülen tablo bu. Aslında sahaya çıktığınızda göreceksiniz ki 1191 adet bisiklet de maalesef yok. Çünkü hiçbir istasyonda bisiklet göremiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

- "İSPARK yatırımcı bulacak"

CHP'li Hukuk Komisyonu Başkanı Melendiz Dalyan İzgi de söz alarak, Kaynar'a yanıt verdi.

Gündem maddesinde akıllı bisiklet kiralama sistemleri işletme yetkisinin uzatılmasının istendiğini belirten İzgi, sübvanse teklifini ise yeniden değerlendirilmek üzere müdürlüğe iade edeceklerini kaydetti.

İSPARK'ın süre uzatımının gerekçesini anlatan İzgi, "İSPARK peki bunu neden istiyor? Çünkü burada yatırımcı bulacak. Hani 'Bisikletler yok.' deniyor ya. Aslında tam olarak da o bisikletler olacak. Şimdi bir yandan 'Bisikletler yok.' deyip, bir yandan da bisikletlerin yapılması, hizmetinin alınması, onarımının, bakımının yapılması yönünde bir ihaleye çıkılması için bu uzatım yetkisi isteniyor." değerlendirmesini yaptı.

- "İki tekerlileri yönetemeyen İBB'nin kangren olmuş dört tekerlekli sistemi yönetmesini beklemiyoruz"

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da Sayıştay'ın görüşü dışında hukuksuz bir teklifin gündeme getirilmesini kamuoyunun takdirine arz ettiklerini söyledi.

İSBİKE’nin sembolik olarak önemli olduğunu vurgulayan Türkyılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:



"İki tekerlileri yönetemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul'un kangren olmuş dört tekerlekli sistemini yönetmesini artık biz beklemiyoruz. Hem İstanbul trafiği açısından hem de kurumun mali ve finansal açıdan nasıl yönetilemediğini göstermesi bakımından İSPARK ve özellikle İSBİKE meselesi kıymetlidir. Ben bizzat depolara giderek, binlerce bisikletin hem Avrupa Yakası'nda hem de Anadolu Yakası'nda çürütüldüğünü gözlerimle gördüm. Mesele süre filan değil değerli arkadaşlar. Size önerim, iş modelinizi değiştirin. Şu an siz Martı uygulamasından çok daha pahalıya mal ediyorsunuz bu işi. Ve bunu sübvanse etmeniz gerekirken sübvanse kararını da geri iade ettiniz. Şu yaz mevsiminde maalesef gençlerimiz İSBİKE'yi kullanamıyorlar."

Gündem maddesi, komisyondan geldiği şekliyle oy çokluğuyla kabul edildi.