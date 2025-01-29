İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplam 1532 memur alımı yapacağını duyurdu. İtfaiye eri, zabıta memuru ve çeşitli kadrolarda istihdam edilecek personel için başvuru süreci belli oldu.

İBB memur alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

İBB memur alımı başvuruları 10-16 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, başvurularını yalnızca e-Devlet ve İBB’nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Şahsen veya farklı yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Önemli not: Adaylar, sadece bir kadro için başvuruda bulunabilecek.

Hangi kadrolarda alım yapılacak?

İBB, şu kadrolarda personel alımı gerçekleştirecek:

785 itfaiye eri

itfaiye eri 315 zabıta memuru

zabıta memuru 432 farklı unvanda memur

İBB memur alımı başvuru şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde belirlenen şartlar şu şekilde:

İlan edilen boş memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.