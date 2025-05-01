İBB operasyonunda 18 kişi tutuklandı, 4 kişiye ev hapsi verildi. 26 kişi adli kontrolle serbest kaldı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan adliyede bekledi.
İBB operasyonunda ikinci dalga: 18 tutuklama, 4 ev hapsi kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 18'i tutuklandı, 4 kişiye ev hapsi verildi. 26 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, adliyeye gelerek gelişmeleri sabaha kadar yerinde takip etti.
Adli kontrolle serbest bırakılanlar
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 52 kişiden 26'sı yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Ev hapsi verilen isimler
Ev hapsi kararı verilen kişiler arasında İBB Sözcüsü Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve iş insanı Rasim Kaya yer aldı. Şafak Başa'nın gözaltındayken göğüs ağrısı şikâyetiyle hastaneye kaldırıldığı, ilk tetkiklerinin yapıldığı bildirildi.
Tutuklanan isimler
Tutuklanan 18 kişinin listesi şu şekilde açıklandı:
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Melih Geçek - İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü
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Naim Erol Özgüner - İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı
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Ali Rıza Akyüz - Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı
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Çağlar Türkmen - Ekrem İmamoğlu'nun koruması
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Fatih Özçelik - İBB Kamulaştırma Şube Müdürü
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Yakup Öner - Mühendis
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Mete Mağden - İş insanı
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Onur Aldı ve Erdinç Çolak - Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları
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Cevat Kaya - Dilek İmamoğlu'nun abisi
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Hakan Karaköse - Boğaziçi İmar Müdürü
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Engin Ulusoy - Eski Zabıta Daire Başkanı
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Hakan Aplak - Zabıta Müdürü
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Metin Bal - Kültür AŞ Reklam Şefi
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Ramazan Gülten - İmar ve Şehircilik Daire Başkanı
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Nazan Başelli - Zabıta Müdürü
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Gökhan Köseoğlu - Kültür AŞ Hakediş Şefi
Adli kontrol kararı verilen diğer isimler
Adli kontrolle serbest bırakılan diğer isimler arasında:
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Ali Ayçiçek - Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı
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Begüm Çelikdelen - İSKİ Genel Müdür Yardımcısı
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Sinan Akçiçek - İmar İnşaat Danışmanı
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Adem Şanlısoy - İSKİ Daire Başkanı
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Onur Soytürk - Eski İmar AŞ Müdürü