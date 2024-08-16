Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, memleketinden uzak şehirlerde eğitim hayatına başlayacak öğrenciler yurt arayışına girdi. İstanbul’da eğitim görecek öğrenciler için İBB yurtları önemli bir alternatif oluşturuyor. İBB, 2024-2025 akademik yılı için yurt başvurularının tarihlerini açıkladı.

Yurt başvuruları ne zaman yapılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yükseköğrenim görecek öğrenciler için 8 kız ve 6 erkek yurdunu kapılarını açacak. Başvurular, 16-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında 4 gün süresince alınacak. Başvurular, ‘İstanbul Senin’ uygulaması ve ‘yurt.ibb.istanbul’ internet sitesinden çevrim içi olarak yapılacak.

Başvuru şartları neler?

Başvuruda bulunacak öğrencilerden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmaları ve 30 yaşını doldurmamış olmaları isteniyor. Bu şartları sağlayan öğrenciler, İBB’nin sunduğu uygun konaklama imkânlarından yararlanabilecekler.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleşemeyen öğrenciler için İBB yurtları cazip bir alternatif sunuyor. Özellikle özel yurtlarda yaşanan yüksek kira artışları, İBB yurtlarını daha uygun bir seçenek haline getiriyor. Bu yıl öğrenciler, devlet destekli bu yurtlarda hem ekonomik hem de konforlu bir konaklama imkânı bulacak.

Yurt başvuru süreci hakkında daha detaylı bilgi ve başvuru yapmak için öğrenciler, İBB’nin resmi web sitesini ve mobil uygulamasını ziyaret edebilir.