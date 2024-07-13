İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri, YKS’ye giren gençlere bu yıl da ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. İstanbul’da 22 meydanda kurulacak merkezlerdeki PDR uzmanları ve eğitmenler, 17 Temmuz’dan itibaren 10.00 ve 19.00 saatleri arasında gençlerin en doğru tercihi yapmaları için destek olacak. Meydanlara gelemeyenler için Alo 153 hattı da tercih yapmak isteyen gençlerin yanında olacak.İSTANBUL (İGFA) - 8 – 9 Haziran’da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 17 Temmuz’da erişime açılmasıyla birlikte gençlerde üniversite tercihi heyecanı başlayacak. İBB, geleceklerini inşa edecekleri mesleklere yönelmelerini sağlayacak olan üniversiteleri ve bölümleri tercih etmeleri noktasında bu yıl da gençlere ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti verecek.

TERCİH MERKEZLERİ 17 TEMMUZ’DAN İTİBAREN AÇIK

YKS’ye giren gençlerin puanlarına, sıralamalarına, yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre kendilerine en uygun üniversiteyi seçebilmeleri amacıyla İstanbul’un 22 meydanında İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezi yer alacak. Her sınav sonrasında yaklaşık 70 bin gence rehberlik eden İBB’nin Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri bu yıl 17 Temmuz’dan itibaren 10.00 ve 19.00 saatleri arasında öğrencilerin en doğru tercihi yapmalarına katkı sağlayacak.

22 MEYDANDA 175 PDR UZMANI DOĞRU TERCİH İÇİN DESTEK OLACAK

22 merkezde bu yıl 175 PDR uzmanı ve eğitmen kadrosuyla gençlere ihtiyaç duydukları desteğin verilmesini sağlayacak olan İBB, sabit hizmet noktalarının yanında Çözüm Merkezi Alo 153 ile İstanbul’un tamamına ve 0212 153 00 00 numaralı telefon ile Türkiye’nin her yerine ücretsiz danışmanlık hizmetini ulaştıracak.

5 YILDA 217 BİN 405 GENCE DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberliği hizmeti ile 2019’dan buyana, sınava giren 217 bin 405 gence katkı sağlayan İBB bu yıl tercih döneminde şu meydanlarda olacak:

Avrupa Yakası

Bağcılar MeydanBahçelievler Şirinevler MeydanBakırköy MeydanBeylikdüzü MeydanBeyoğlu Taksim MeydanBeşiktaş MeydanEsenler MeydanEsenyurt MeydanFatih Aksaray MeydanGaziosmanpaşa MeydanSilivri MeydanSultangazi MeydanŞişli Meydan

Anadolu Yakası

Ümraniye MeydanÜsküdar MeydanBeykoz MeydanÇekmeköy MeydanKadıköy MeydanKartal MeydanPendik MeydanSultanbeyli MeydanŞile (Yeryüzü Pazarı)