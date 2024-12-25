İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beyoğlu Tepebaşı'ndaki İSPARK otoparkında gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltma kararı aldı. Yapılan yazılı açıklamada, otopark ve binada güvenlik riskine karşı detaylı incelemelerin sürdüğü belirtildi.

İBB'den açıklama: "Gerekli önlemler alınacak"

İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı otoparkında birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır. İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında söz konusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır. Süreç boyunca gelişmelerle ilgili kamuoyu bilgilendirilecektir."

Araç çıkışları sağlandı, yeni girişler durduruldu

Otoparkta bulunan araçların çıkış yaptığı, ancak yeni araç girişine izin verilmediği görüldü. Güvenlik bariyerleri ve şeritlerle giriş kapatılarak, "Tadilat nedeniyle otoparkımız hizmet dışıdır." yazıları asıldı.

Zabıta ve görevliler kontrolde

Zabıta ekipleri tedbir amacıyla otoparkta nöbet tutarken, teknik ekiplerin bina kolonlarını kontrol ettiği gözlemlendi.