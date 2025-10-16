İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Fatih ve Kağıthane’deki İBB’ye ait taşınmazların 1,35 milyar liralık vergi borcuna karşılık Hazine’ye devrini oybirliğiyle onayladı. Fatih’te Karagümrük Stadı arazisi ve Kağıthane’deki hastane alanı bu kapsamda Hazine’ye geçti.

Taşınmazların devri ve kapsamı

İBB Meclisi’nin ekim ayı üçüncü birleşiminde, Fatih ve Kağıthane’deki taşınmazların vergi borçlarına karşılık Hazine’ye devri gündeme alındı. AK Partili Hukuk Komisyonu üyesi Muhammet Kaynar, Fatih’teki devredilecek alanın Karagümrük Stadı arazisi olduğunu ve İBB’nin borcuna karşılık bu alanı verdiğini belirtti.

Kağıthane’de devredilen alan ise hastane arazisi olarak kayıtlara geçti. Kaynar, geçmişte benzer devir işlemleri sırasında CHP’li üyelerin haksız suçlamalarda bulunduğunu ifade ederek, bu devirlerin teknik olarak merkezi idareye ait alanlar olduğunu vurguladı.

Oybirliğiyle kabul

Altı yıl içinde İBB’nin 540 bin metrekare alandaki 188 taşınmazı, vergi ve SGK borçları karşılığında Hazine’ye devredildi. CHP’li Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi, devir işlemlerinin oybirliğiyle geçmesini takdirle karşıladığını belirtti.

SODEM üyeliği

Mecliste ayrıca İBB’nin Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği Derneği (SODEM) üyeliği de görüşüldü. Kaynar, İBB’nin Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden ayrıldığını, SODEM üyeliğiyle ilgili aidat ödemesinin ise belediye bütçesine yük getirmeyeceğini ifade etti. Gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.