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İBB'nin öğrenci yurtlarına en son 13 Eylül 2023'te yüzde 36,84 zam yapılmıştı.

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Meclis'te yapılan oylamada, İBB öğrenci yurtları ücretlerine zam teklifi, AK Parti'nin "hayır" oyuna karşı CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Teklifte, yükseköğrenim öğrenci yurtlarında aylık 1300 lira olan ücretin, yüzde 50 artışla 1950 liraya yükseltilmesi istendi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye ( İBB ) Meclis inde, yükseköğrenim öğrenci yurt larında aylık 1300 lira olan ücret in, yüzde 50 artışla 1950 lira olması kararlaştırıldı.

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