İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025 yılı için toplu taşıma ücretlerine %46.09 oranında zam yapılması teklifini Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında sundu. Ancak, bu teklif UKOME'de oy çokluğuyla reddedildi.

UKOME alt komisyonları, ret kararının ardından bu hafta içinde tekrar toplanacak. Toplantıda, İBB'nin sunduğu zam teklifi ve toplu taşıma ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi gündeme gelecek.

Önümüzdeki hafta yeni teklif sunulacak

İBB ve UKOME yetkilileri, önümüzdeki hafta yeni tekliflerle bir araya gelmeyi planlıyor. Bu süreç, İstanbul'da milyonlarca vatandaşın günlük yaşamını doğrudan etkileyen toplu taşıma ücretlerinin belirlenmesinde kritik bir aşama olacak.

İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerinde bir artışın gerekliliği üzerine yapılan tartışmalar, şehrin ekonomik dinamikleri ve vatandaşların alım gücü göz önünde bulundurularak sürdürülecek.